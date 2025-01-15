نشرة التوك شو| حقيقة زيادة رواتب القطاع الخاص الفترة المقبلة.. وأصداء مقترح "البكالوريا"

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن كلمة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التي أعلن فيها عن تقديم الاقتراحات والأفكار للرؤية الأمريكية الجديدة في السياسة الخارجية، تضمنت خطة تتعلق بإنشاء "شرق أوسط جديد".

أوضح عيسى خلال برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء، أن بلينكن تطرق إلى صياغة هذا الشرق الأوسط الجديد، وهي المفردة التي سبق أن أشار إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، ضرورة التأنى والدراسة المتعمقة قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد في مصر.

أشار خالد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، إلى أن النظام التعليمي يعاني من تحديات كبيرة تتطلب حلولاً جذرية، موضحا أن نسبة النجاح المنخفضة لطلاب الطب في السنة الأولى، والتي لا تتجاوز 30%، دليل واضح على وجود خلل كبير في مخرجات التعليم الثانوي، وهذا الأمر يستوجب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التعليمية بأكملها، بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية.

كشف سالم فوزي سالم، زوج السيدة المتوفية بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية، عن تفاصيل ما حدث لزوجته.

وقال سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، إن زوجته كانت تعاني من نزلة برد وتوجهت إلى الصيدلية للحصول على الدواء اللازم، وبعد تلقيها الحقنة سقطت مغشياً عليها وتم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى الباجور حيث فارقت الحياة.

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا على "الإرهابي الهارب" أحمد المنصور، على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها مصر.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" إن المنصور يحاول تشويه صورة مصر وتزييف الحقائق، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، خاصة سوريا الشقيقة، بل تدعم دائمًا الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كشف الإعلامي أحمد موسى عن آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا فشل مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

أوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن رسميًا رفض الولايات المتحدة لأي خطط لتهجير الفلسطينيين.

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجود تطورات جديدة في ملف جمارك الموبايلات، مشيراً إلى عقد سلسلة من الاجتماعات التي أسفرت عن توصيات هامة لتنظيم هذا الملف.

أوضح بدوي وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن هناك جهودًا مكثفة لميكنة الإجراءات الجمركية بهدف الحد من عمليات تهريب الهواتف المحمولة.

قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن هناك توجهات قوية لدى القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتضخم المتزايد.

وأشار السقطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية وغير دورية لبحث سبل تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، قوة ومتانة الاتفاقيات التي تربط مصر بالشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز، مشدداً على أن هذه الاتفاقيات تحظى بحماية قانونية كاملة.

وخلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح غراب أن الشريك الأجنبي في هذه المشاريع يحصل على نسبة لا تتجاوز 25% من عائدات الاكتشافات البترولية، بينما تتحمل الحكومة المصرية النسبة الأكبر من تكاليف الاستخراج والإنتاج.