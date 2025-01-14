بعد استقرار أسعار الأعلاف.. هل تنخفض أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان؟

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عند موقف أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان الكريم 2025، والذي يبدأ أول أيامه مطلع شهر مارس المقبل.

وقال نقيب الفلاحين، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار اللحوم ستشهد استقرارًا مع بداية شهر رمضان، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مؤشر بانخفاضها أو ارتفاعها خاصة أنها لم ترتفع خلال الأشهر القليلة الماضية والتي كانت تعتبر موعد الزيادة في أسعار المواشي.

وأوضح أبو صدام، أن الحكومة عمدت خلال الفترة الماضية على ضبط الأسعار من خلال استيراد كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والمواشي الحية وتوفير الأعلاف بكافة الأسواق الأمر الذي ساهم في استقرارها وثباتها طوال الأشهر الماضية.

وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البلدية بالأسواق ما بين 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة، وبلغ سعر عرق الفلتو البلدي حوالي 410 جنيهًا للكيلو.

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