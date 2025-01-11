التنمية المحلية: تشغيل 305 مجمعات خدمات حكومية وتنفيذ 292 مشروع أسواق ومواقف وإطفاء

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم السبت، مع مسئولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة وفريق عمل الوحدة، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل بالملفات الرئيسية للوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل تفاصيل موقف المبادرة الرئاسية خاصة فيما يتعلق بالتكليفات والمهام المنوطة بوزارة التنمية المحلية.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية، مع فريق العمل، الموقف التفصيلي لاستلام وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تمت في إطار المرحلة الأولى للمبادرة والبالغ عددها 332 مجمعًا، حيث تم بالفعل تأثيث وتشغيل 305 مجمعات منها، وجار التنسيق لاستكمال التجهيزات التكنولوجية والوصول لمستوى التشغيل الكامل للمجمعات.

كما اطلعت الدكتورة منال عوض، على إجراءات معاينة مقار الوحدات المحلية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة والتي سيتم تطويرها لتصبح مجمعات حكومية تقدم الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن بنفس الآليات التي تعمل بها المجمعات في المرحلة الأولى للمبادرة حيث تم الانتهاء من المعاينة الإنشائية لعدد 437 وحدة محلية تخدم 1667 قرية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، الموقف التفصيلي لتنفيذ وتشغيل مشروعات الأسواق ومواقف سيارات الأجرة ونقاط الإطفاء والبالغ عددها 351 مشروعًا باستثمارات حوالي 1.8 مليار جنيه، حيث تم الإشارة إلى نهو 292 مشروعًا منها وتشغيل 72 مشروعًا، وجار نهو تشغيل باقي المشروعات بالكامل قبل نهاية العام المالي الجاري.

وتابعت الدكتورة منال عوض، تنفيذ توجيهاتها للوحدة المركزية للمبادرة بشأن سرعة التنسيق مع المحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لرفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي 123 ألف منزل بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية سرعة تدقيق الأرقام الخاصة بالمنازل المطلوب رفع كفاءتها وحشد الجهود على أرض المحافظات من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ هذه الأعمال.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية استمرار التنسيق مع شركاء التنمية وآليات التمويل بالوزارة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى الجاري تطويرها، خاصة التعاون الجاري مع برنامج الغذاء العالمي والذي تم من خلاله تشكيل وتدريب فرق محلية للتنمية الاقتصادية.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بتكثيف ضخ قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" في القرى المستهدفة لخلق فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات القائمة.

وخلال الاجتماع، تابعت الدكتورة منال عوض، موقف توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية، بعد نجاح الوزارة والمحافظات في توفير قطع الأراضي المطلوبة للمرحلة الأولى بإجمالي 5545 قطعة، كما تم بالفعل إتاحة 4902 قطعة بقرى المرحله الثانية وجار معاينتها فنيًا من جهات التنفيذ، وتم بالفعل اعتماد 1410 قطع لمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على تقديم الشكر لفريق عمل الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، ووجهتهم نحو الاستمرار في بذل مزيد من الجهد خلال المرحله المقبلة وصولًا لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية التي ستغير وجه الحياة بقري الريف المصري وستشكل نقلة نوعية في حياة 58 مليون مصري وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتكليفات رئيس الوزراء.

ووجهت الدكتورة منال عوض، الوحدة المركزية للمبادرة بسرعة التنسيق مع الوزارة والجهات المعنية لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال تنفيذ باقي المشروعات المخططة في قري المبادرة للانتهاء منها، مشيرة إلى أهمية متابعة تشغيل المشروعات التي تم إنشاؤها وبصفة خاصة الأسواق والمواقف والمجمعات الخدمات الحكومية واستفادة المواطنين منها.

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