برلماني يدعو لدراسة مستفيضة وشاملة حول نظام البكالوريا المصرية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة مؤخرًا عن اقتراح بشأن نظام بديل للثانوية العامة وهو نظام البكالوريا المصرية، تسبب في حالة من الجدل الواسع بالشارع المصري، خلال الأيام الماضية، لا سيما مع غياب وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الثانوية العامة أحد من الملفات المهمة لكل الأسر المصرية، نظرًا لأنها تتعلق بتحديد مصير مستقبل أبنائهم، الأمر الذى يجعل هناك حالة من التوتر والقلق دائمًا مصاحبة لمرحلة الثانوية العامة، تحديدًا مع موسم الامتحانات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تغيير نظام الثانوية العامة أو إجراء أي تعديلات عليه، يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية، الأمر الذي يتطلب الدراسة الجيدة المستفيضة لأي اقتراحات جديدة بشأن ذلك الملف المهم.

وطالب محمد زين الدين، بضرورة الحوار والنقاش الواسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد، لتقييم مدى درجة توافقه مع الأسر والمجتمع المصري، قبل إحالته لمجلس النواب لدراسته ومناقشته في إطاره التشريعي والقانوني تمهيدًا لتطبيقه.

وقال زين الدين: أي تعديلات من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية مرحب بها، ولكن في المقابل يجب أن تخضع للدراسة من المختصين والنقاش، والتأكد من ملائمتها للوضع في مصر.

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