"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها قبل قليل، إن الساعات المقبلة تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن الساعات المقبلة تشهد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأوضحت أنه يسود الساعات المقبلة، طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى اليوم، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه اللبحري: 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 23 درجة مئوية.



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