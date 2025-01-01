حكم صيام أول يوم في شهر رجب

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 هو أول أيام شهر رجب، مما دفع العديد من المسلمين للبحث عن حكم صيام أول رجب 2025، وهل يعد ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم صيام أول يوم من رجب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صيام أول يوم من شهر رجب يُعتبر من السنن التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعها,

واستشهدت "الإفتاء"، بما ورد عن الصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه، حيث قال: "إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟" وهو حديث رواه البخاري ومسلم. .

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر الدعاء في بداية شهر رجب، حيث كان يقول: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش".

فضل شهر رجب وحكم صيامه

من جهته، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية شهر رجب وفضل الصيام فيه، مشيرًا إلى أن الصيام في هذا الشهر مستحب وفقًا للأحاديث النبوية الشريفة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في "سنن أبي داود" حديث عن أبي مجيبة الباهلية رضي الله عنه يقول: "صُم من الحُرُمِ واترك".

كما أورد الإمام النسائي حديثًا آخر عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حيث قال: "قلت: يا رسول الله، ما أراك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان»"، ويُظهر هذا الحديث استحباب صيام شهر رجب، حيث يُعتبر من الشهور المباركة التي يمكن للمسلم أن يتقرب فيها إلى الله بالصيام.

في سياق متصل، اتفق علماء الأزهر، أن صيام أول يوم من شهر رجب ليس فرضًا، بل هو عمل مستحب للمسلمين الذين يرغبون في مضاعفة الأجر والثواب، وزيادة الحسنات، وخاصة في هذا الشهر الذي يعد من الأشهر الحرم التي تضاعف فيها الأعمال الصالحة.

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