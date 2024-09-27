بتكلفة 19 مليون جنيه.. محافظ الجيزة: رصف طريق المتربة بمركز ومدينة أطفيح

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورصف طريق المتربة بقرية صول بمركز ومدينة أطفيح، بطول 3 كم ومتوسط عرض 10 م.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أن الطريق يعد أحد المحاور المرورية الرئيسية المهمة بمركز طفيح وضمن المطالب الملحة لمواطني المركز، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءته وتطويره بتكلفة 19 مليون جنيه؛ وذلك لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة، أن طريق المتربة يربط طريق 21 الرئيسي بكوبري الوسطي مما يساهم في تقليل المدة الزمنية والكثافات المرورية علي طريق 21.

ووجه المحافظ، مدير المديرية، بسرعة الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية للطريق لما يمثلة من أهمية كبيرة لخدمة المواطنين مع الالتزام بالمواصفات الفنية في التنفيذ لضمان عوامل الاستدامة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن مركز ومدينة أطفيح سوف يشهد تنفيذ العديد من المشروعات خلال العام المالي الجاري ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة والتيسير علي المواطنين.