وزارة العمل تعلن عن 2569 فرصة جديدة في 15 محافظة بشروط مميز

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل في نشرتها نصف الشهرية للتوظيف، عن توفر 2569 فرصة عمل جديدة في مختلف التخصصات للشباب في 15 محافظة، وذلك بعد تلقيها 69 طلبًا جديدًا من شركات القطاع الخاص.

وتتضمن الوظائف رواتب مجزية تحدد بناءً على المقابلات الشخصية ووفقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مزايا التأمين الصحي والاجتماعي وغيرها من المزايا.

ويمكن للراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف المتاحة خلال شهر سبتمبر 2024، التوجه إلى:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات المختلفة.

- الاطلاع على أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وتغطي فرص العمل الجديدة 15 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، بورسعيد، سوهاج، أسيوط، دمياط، الغربية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، وجنوب سيناء.

وتشمل التخصصات المطلوبة ما يلي:

- مسئول ائتمان.

- صيدليين ومساعدي صيدلي.

- محاسبين.

- معلمين قيادة.

- محصلين.

- موظفي استقبال فرع.

- بائعين، تلي سيلز، وخدمة عملاء.

- أخصائي جودة بكالوريوس زراعة.

- مدير إنتاج ومشرفي خطوط إنتاج.

- أخصائي تمويل وأمين مخازن.

- مهندسي ميكانيكا، إنتاج، وجودة.

- مدرسين علوم، رياضيات، لغات (صينية وإنجليزية)، وحاسب آلي.

- زائرة صحية، مشرفي أتوبيس، وأخصائي سلامة وصحة مهنية.

- محضري أدوية، دليفري، محاسبي خزينة.

- سكرتارية وأعمال إدارية.

- سائقين برخصة أولى، ثانية، وثالثة.

- مندوبين مبيعات، مراقبي جودة، وفنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج، أفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال إنتاج، عمال نظافة، وكافة تخصصات الفندقة.

وتشمل النشرة عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في المحافظات المختلفة، لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمال الشركات، برواتب مجزية وضمانات وظيفية.

وكانت وزارة العمل قد كشفت الأسبوع الماضي، عن نشرة توظيف جديدة تتضمن فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات، وذلك في تنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وكشفت الوزارة في بيانها عن تلقيها طلبات من 82 شركة خاصة تقدم 3744 وظيفة متاحة حاليًا، بما في ذلك فرص لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد بناءً على المقابلة الشخصية ووفقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مزايا التأمين الصحي والاجتماعي.

ويمكن للراغبين في التقدم لهذه الفرص الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، التقديم من خلال:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات.

الاطلاع على أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع البيان.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وتغطي فرص العمل الجديدة 13 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، السويس، الفيوم، دمياط، بورسعيد، والمنيا.

وتشمل التخصصات المطلوبة ما يلي:

أخصائي تسويق.

مسؤول ائتمان.

محاسبين.

مسؤول شؤون إدارية.

أخصائي HS5.

مدير مالي.

مدير تسويق عقاري.

مدرسين علوم ورياضيات.

رسام هندسي ميكانيكي.

مشرف حركة.

أخصائي نظم معلومات.

مشرف موقع.

مشرف عام.

صيدلي ومساعد صيدلي.

بائعين.

أخصائي سلامة وصحة مهنية.

أخصائي تمويل.

أمين مخازن.

مهندسون كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة.

سكرتارية وأعمال إدارية.

سائقين (رخصة أولى، ثانية، وثالثة).

مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة.

فنيين في جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال إنتاج ونظافة.

تخصصات أخرى متنوعة.

وتضمن نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في المحافظات المختلفة، بما يتماشى مع استيفاء نسبة الـ 5% من إجمالي عمال الشركات، برواتب مجزية وشروط عمل ملائمة.