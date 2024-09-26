محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب نزلة ترجم في أطفيح

كتب- محمد أبو بكر:



أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية شاملة في مركز ومدينة أطفيح، حيث تفقد مشروع تطوير مركز شباب نزلة ترجم، الذي يمتد على مساحة 1500 متر مربع ويشمل مبنى إداري وملعب خماسي بالإضافة إلى أنشطة رياضية متنوعة.



وأشار "النجار"، وفقًا لبيان محافظة الجيزة الصادر اليوم الخميس، إلى أهمية مراكز الشباب كمساحات رياضية تقدم خدمات تلبي احتياجات الشباب، وتعزز من تنميتهم ورفع وعيهم.



وثمن محافظ الجيزة، جهود الدولة في توسيع نطاق إنشاء مراكز الشباب وتطويرها، معربًا عن تقديره للاهتمام الذي توليه الدولة بالشباب وحرصها على تعزيز قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية.



وشهدت جولة المحافظ في مركز شباب نزلة ترجم تقديم عدد من العروض الرياضية من قبل مجموعة من الطلائع، حيث أشاد بمستوى الأداء الرياضي للمشاركين.