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BBC

حرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

10:17 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس غدا الخميس يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد طقس حار شبورة مائية
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