وظائف جديدة بالقاهرة والجيزة.. رابط التقديم والتخصصات المطلوبة

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من الشباب والمواطنين بالبحث عن فرص عمل في القاهرة والجيزة، حيث تُعد العاصمة والجيزة وجهة رئيسية لعدد كبير من الشباب بفضل تنوع الفرص والقطاعات المتاحة.

وكشفت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل في القاهرة والجيزة برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وطبية.

وبحسب "العمل"، شملت نشرة نشرة التوظيف نصف الشهرية، توافر فرص عمل جديدة في القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

ويُتاح حاليًا 3744 فرصة عمل من 82 شركة قطاع خاص بـ13 محافظة منها القاهرة والجيزة، في عدد التخصصات منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

ويتاح التقديم على فرص العمل الجديدة في القاهرة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، وذلك من خلال إحدى الطرق التالية، مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، مديريات العمل بالمحافظات، أرقام، عناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

- وجاءت فرص العمل في التخصصات التالية.

- أخصائي تسويق.

- مسؤول ائتمان.

- محاسبين.

- مسؤول شؤون إدارية.

- أخصائي HS5.

- مدير مالي.

- مدير تسويق عقاري.

- مدرسين علوم ورياضيات.

- رسام هندسي ميكانيكي.

- مشرف حركة.

- أخصائي نظم معلومات.

- مشرف موقع.

- مشرف عام.

- صيدلي.

- مساعد صيدلي.

- بائعين.

- أخصائي سلامة وصحة مهنية.

- أخصائي تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقين (رخصة اولى وثانية وثالثة).

- مندوبين مبيعات.

- مراقبين جودة.

- فنيين في جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وجاءت فرص العمل الجديدة بـ13 محافظة، هي: "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، والسويس، والفيوم، ودمياط، وبورسعيد، والمنيا".

وضمت نشرة التوظيف، مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.