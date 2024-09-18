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BBC

"الحر رجع تاني"..الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

09:00 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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كتب-عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الأربعاء 18 سبتمبر وحتى الإثنين 23 سبتمبر.
وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا، متوقعة وجود نشاط لحركة الرياح تكون معتدلة وعلى فترات متقطعة إضافة إلى شبورة مائية خلال الساعات الصباحية الأولى على المناطق الزراعية والطرق القريبة منها طوال تلك الفترة.
وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع في قيم درجات الحرارة خلال يومى الجمعة 20 سبتمبر والسبت 21 سبتمبر.

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