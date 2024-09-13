تغير الطقس.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الجمعة 13 سبتمبر وحتى الأربعاء 18 سبتمبر، على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال تلك الفترة انخفاض بقيم درجات الحرارة تتراوح مابين 3:2 درجة مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، ويسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط لحركة الرياح المعتدلة خلال فترات متقطعة بالإضافة إلى شبورة مائية خلال فترات الصباح على الطرق الزراعية والمسطحات المائية.

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