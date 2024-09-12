انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الجمعة 13 سبتمبر، على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أن حالة الطقس ستشهد انكسارا للموجة الحارة ودخول كتلة هوائية شمالية غربية تؤدي إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة ستشهد انخفاض بقيم تتراوح مابين 3:2 درجة مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة ويسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

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