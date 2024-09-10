مشروع مثلث ماسبيرو.. 7 صور تكشف إنشاء 5 أبراج جديدة "مخططات"

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاشتراك مع محافظة القاهرة، تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وذلك بعد الانتهاء من الجزء السكني الخاص بأهالي المثلث الراغبين في العودة بعد التطوير.

وفيما يلي يستعرض مصراوي تفاصيل المشروعات الجاري إقامتها في الوقت الحالي بمنطقة مثلث ماسبيرو.

أبراج النيل ماسبيرو

يضم المشروع 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 طابقًا، بها وحدات سكنية بمساحات مختلفة.

وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، وتحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.

كما تضم 3 أدوار بدروم، وتحتوي على أماكن انتظار السيارات وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو.

أبراج ماسبيرو

يتكون المشروع من 3 مناطق رئيسية تشمل التجارية والسكنية والإدارية، وتتولى شركة كونكورد بناء البرجين، حيث يبلغ ارتفاع الأبراج 80 مترًا.

وتبلغ مساحة البرجين حوالي 1800 متر مربع لكل منهما، في حين تبلغ مساحة المنصة المتصلة حوالي 5580 مترًا مربعًا.

ويشغل البرج الأول فندق مكون من 14 طابقًا، فيما يشغل البرج الثاني 16 طابقًا مخصصة للجهات الإدارية في الطابق السفلي من البرج، في حين أن الطابق العلوي مخصص للمساحات السكنية الخاصة بالفندق.

ووجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والمتابعة الأسبوعية لمعدلات التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية، تولت تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، إضافة إلى تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية (تم وجارٍ تنفيذها).

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.