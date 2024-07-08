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مدبولي: حرب غزة تؤثر على إيرادات قناة السويس والتجارة بالبحر الأحمر

03:27 م الإثنين 08 يوليه 2024
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    الدكتور مصطفى مدبولي
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    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (10)
  • عرض 10 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (9)
  • عرض 10 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (8)
  • عرض 10 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (6)
  • عرض 10 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (7)
  • عرض 10 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (1)
  • عرض 10 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (5)
  • عرض 10 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (3)
  • عرض 10 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (2)

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوجه الثالث من برنامج عمل الحكومة الجديدة يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، قائلًا: "لا يخفى عينا جميعًا الصراعات والحروب التي تنشط في كل الاتجاهات من حولنا، وآخرها الحرب الظالمة التي شنتها إسرائيل على شعب فلسطين".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية، وتبذل قصارى جهدها لوقف حرب غزة، وقيام دولة فلسطين المستقلة.

وأشار رئيس الحكومة، أن حرب غزة كان لها تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس والتهديدات الحالية للتجارة بالبحر الأحمر.

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حرب غزة إيرادات قناة السويس البحر الأحمر الدكتور مصطفى مدبولي حكومة مدبولي
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