مدبولي: حرب غزة تؤثر على إيرادات قناة السويس والتجارة بالبحر الأحمر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوجه الثالث من برنامج عمل الحكومة الجديدة يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، قائلًا: "لا يخفى عينا جميعًا الصراعات والحروب التي تنشط في كل الاتجاهات من حولنا، وآخرها الحرب الظالمة التي شنتها إسرائيل على شعب فلسطين".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية، وتبذل قصارى جهدها لوقف حرب غزة، وقيام دولة فلسطين المستقلة.

وأشار رئيس الحكومة، أن حرب غزة كان لها تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس والتهديدات الحالية للتجارة بالبحر الأحمر.

اقرأ أيضًا:

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)

رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة (الشروط والتقديم)