السيسي يجري جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية
11:03 ص الإثنين 08 يوليه 2024
كتب- محمد سامي:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم الإثنين.
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كتب- محمد سامي:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم الإثنين.
فيديو قد يعجبك: