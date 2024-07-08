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السيسي يجري جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية

11:03 ص الإثنين 08 يوليه 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم الإثنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية السيسي
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