إعلان

BBC

اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة

11:15 م السبت 06 يوليه 2024
  • عرض 5 صورة
    ارتفاع أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    ارتفاع أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 5 صورة
    ارتفاع أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية (1)
  • عرض 5 صورة
    ارتفاع أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    ارتفاع الأمواج بشواطئ الإسكندرية (5)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة: يسود اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح ( 30 : 50 كم / س) وارتفاع الأمواج ( 1.5 : 2.5 م).

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 31 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، و جنوب الصعيد 42 درجة.

13450010727_868152972009938_6423996910183991553_n

الطقس الأمواج درجات الحرارة الأرصاد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف لمصراوي تفاصيل المرحلة المقبلة

إعلان

إعلان

" لا يعبر عن الحقيقة".. بيان مودرن سبورت بخصوص ما يثار عن أحمد رفعت
بينها فرض تسعيرة جبرية.. وزير التموين يكشف خطة الوزارة للسيطرة على الأسعار