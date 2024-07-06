اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة: يسود اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح ( 30 : 50 كم / س) وارتفاع الأمواج ( 1.5 : 2.5 م).

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 35 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 31 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، و جنوب الصعيد 42 درجة.