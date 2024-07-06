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BBC

في اتصال هاتفي.. السيسي وبشار الأسد يبحثان أوضاع غزة وسبل احتواء التصعيد بالمنطقة

12:19 م السبت 06 يوليو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد، تبادل خلاله الرئيسان التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد.

وتبادل الرئيس السيسي ونظيره السوري، خلال الاتصال، الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الرئيس السيسي، مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، مع استمرار الدفع باتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد الرئيسان على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي بشار الأسد العام الهجري الجديد
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