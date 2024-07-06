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انخفاض مؤقت واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص السبت 06 يوليه 2024
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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 11 يوليو 2024.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد اعتبارًا من اليوم السبت وحتى الإثنين 8 يوليو طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع تشهد درجات الحرارة إنخفاض بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة بداية من الثلاثاء 9 يونيو وحتى الخميس 11 يونيو ارتفاع بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

كما توقعت اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمواج الملاحة
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