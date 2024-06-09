41 درجة على بعض المناطق.. تعرف على طقس غداً الاثنين

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصل طقس غدا الاثنين، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود غدا طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على باقي الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسجل الحرارة على القاهرة 36 درجة، السواحل الشمالية 31 درجة، والمناطق الجنوبية بين 38 وحتى 41 درجة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: