إعلان

BBC

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تُحذر: الحرارة شديدة على هذه المناطق

03:09 م السبت 08 يونيو 2024
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيس بوك"، اليوم السبت، إن طقس الساعات المقبلة شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية.

وطالبت الأرصاد، المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب الكثير من المياه و السوائل الباردة.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الغد، تشهد حالة الطقس انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ 5 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

اقرأ أيضًا:

الحج 2024.. ‏‏إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" مؤقتا

خاص| "السياحة": زيادة أسعار برامج الحج 44 ألف جنيه

تأكيداً لمصراوي.. السياحة: زيادة 35 ألف جنيه في برامج الحج البري (تفاصيل)

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الأرصاد القاهرة الكبرى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إثيوبيا تسعى لبيع كهرباء للدول المجاورة.. توضيح مهم من خبير مائي بشأن سد النهضة

إعلان

إعلان

- عيد الأضحى.. توقعات صادمة من هيئة الأرصاد لطقس الأسبوع المقبل: احذروا
- بعد صفع عمرو دياب لمعجب.. ماذا يقول القانون؟
- سجل الاحتياطي مستوى تاريخي.. لماذا لا يدبر المركزي 300 مليون دولار لمنع انقطاع الكهرباء؟
- أول تعليق من المقاومة على تحرير 4 أسرى من النصيرات