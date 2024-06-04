كبار سن وأطفال.. 27 صورة ترصد توافد الزائرين على معرض زهور الربيع بالدقي

كتب- أحمد السعداوي:

تصوير- جلال المسري:

واصل معرض زهور الربيع، المقام بالمتحف الزراعي في الدقي، استقبال الزائرين والمواطنين، من محبي زهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات.

ويُقام المعرض في نسخته الـ٩١، بالمتحف الزراعي بالدقي؛ حيث يفتح أبوابه للمواطنين يوميًّا وحتى التاسعة مساء، وحتى إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويشارك في معرض هذا العام ما يزيد على ٢٠٠ عارض من شركات القطاع الخاص والحكومي، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجالات زهور الزينة والقطف ونباتات الظل، وتنسيق الحدائق والصبارات النادرة.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كل الدعم والتيسيرات اللازمة للعارضين، وتوفير سبل الراحة لهم، فضلًا عن التيسير على المواطنين من زائري المعرض، ومحبي الزهور، والمناظر الخلابة.

ويعد معرض زهور الربيع المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويًّا وعلى مدار 90 عامًا، حيث يعد حدثًا ثقافيًّا اقتصاديًّا متميزًا يحرص على زيارته كل المصريين، من مختلف الأعمار؛ خصوصًا المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.