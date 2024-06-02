أمل جديد لمرضى السكري.. تطوير أقراص تأخذ عن طريق الفم بديلاً عن الحقن

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ أمراض السكر عن تطورات لافتة في مجال علاج مرض السكري، موضحة أن هناك دواء جديدا يجري تطويره يمكنه استبدال الحقن اليومية للمرضى بنوع من الأقراص التي تؤخذ عن طريق الفم لعلاج السكري.

وقالت شلتوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن القرص المبتكر يحتوي على جرعة معينة من هرمون الإنسولين ويتم امتصاصه من قبل الأمعاء ليصل مباشرة إلى الكبد دون الحاجة للحقن.

وأبرزت شلتوت الابتكار الذي أنجزه فريق من جامعة كولومبيا البريطانية، حيث طوروا أقراصًا تحتوي على الأنسولين يمكن تناولها عبر الفم، والتي تُظهر فعالية مماثلة للحقن التقليدية.

وأشارت إلى أن هذا الابتكار سيخفف عناء مرضى السكر الذين يضطرون لاستخدام الحقن مرات عدة خلال اليوم.

وأضافت أستاذ أمراض السكر، أن التجارب الأولية التي أجريت على الفئران أظهرت نتائج مبهرة، حيث نجحت الأقراص في إيصال الهرمون إلى الكبد بكفاءة عالية، وبالتالي تحقيق نفس النتائج التي تحققها حقنة الإنسولين التقليدية.

وتوقعت شلتوت، أن يحدث الابتكار الجديد نقلة نوعية في حياة ملايين المرضى المصابين بالنوع الأول والثاني من مرض السكري، إذ أن تناول الدواء عن طريق الفم سيقلل بشكل كبير من عدد الجرعات المطلوبة يوميًا وما يرافقها من ألم وعدم ارتياح لدى الكثير من المرضى.