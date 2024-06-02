درجات الحرارة تصل لـ44.. الأرصاد تُعلن طقس الاثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على أغلب المناطق بداية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية والشرقية بسرعة 30 كيلومتر في الساعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: