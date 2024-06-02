إعلان

BBC

درجات الحرارة تصل لـ44.. الأرصاد تُعلن طقس الاثنين

08:28 م الأحد 02 يونيو 2024
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على أغلب المناطق بداية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية والشرقية بسرعة 30 كيلومتر في الساعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

447523423_846324360859466_4848319117014920709_n

درجات الحرارة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في وفاة والدة وزيرة الثقافة

إعلان

إعلان

* النشرة الجوية.. هيئة الأرصاد: الصيف بدأ وذروة الحرارة الشديدة بعد ساعات
* عيد الأضحى.. موعد أطول إجازة متصلة للموظفين في شهر يونيو 2024
* مع قرب خفض الفائدة.. تعرف على أعلى عائد مقدم على الشهادات بـ11بنكا
* سجن وتصالح وتحقيق.. أين وصلت قضايا سائقي النقل الذكي؟