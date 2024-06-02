وزير المالية: مصروفات الموازنة 3.9 تريليون جنيه.. ونستهدف فائضًا أوليًّا بـ591.4 مليار جنيه

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه في 30 يونيو 2016، بلغت إيرادات الدولة 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل، ومستهدف أيضًا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027، مضيفًا: وفي ما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، لزيادة فاعلية الهيئات أو دمج بعضها، أو عودة بعضها للموازنة العامة، أو إلغاء تلك التي لا تقوم بالدور المستهدف منها".

جاء ذلك تعقيبا على النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والذي أعلن رفضه مشروع الموازنة باسم الحزب، قائلًا: "مصر تمر بأزمة اقتصادية، تتطلب تضافر الجهود للخروج الآمن منها، والحلول التي قدمتها الحكومة أثبتت عدم فاعليتها، سواء تغطية العجز من القروض أو السندات، وعلى الحكومة أن تلتفت إلى بعض الموارد لسد عجز الموازنة، منها الاقتصاد الموازي وضرورة دمجه، والصناديق الخاصة وضرورة دمجها في الموازنة".

وطالب أبو العلا بالحصول على الآثار المصرية المهربة في الخارج، قائلًا: "لدينا تقريبًا 1.5 مليون قطعة آثار مصرية في الخارج، إضافة إلى ملف الدعم النقدي.. هل هناك أدوات رقابية لضمان استفادة المواطن من الدعم النقدي أيًّا كان الرقم الذي سيحصل عليه المواطن ؟!".