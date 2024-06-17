الحرارة 46 في الظل.. تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة حتى السبت

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوبة، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية لمدة 6 أيام مقبلة اعتبارا من اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 وحتى يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد خلال هذه الفترة انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس الاثنين 17 يونيو 2024

- يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

- يسود طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

حالة الطقس من الثلاثاء 18 يونيو حتى السبت 22 يونيو

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى والصغرى -في الظل- ما يلي:

درجات الحرارة الاثنين 17 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 37 - صغرى 24).

- السواحل الشمالية (عظمى 30 - صغرى 23).

- جنوب سيناء (عظمى 42 - صغرى 30).

- شمال الصعيد (عظمى 40 - صغرى 28).

- جنوب الصعيد (عظمى 46 - صغرى 31).

درجات الحرارة الثلاثاء 18 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 37 - صغرى 25).

- السواحل الشمالية (عظمى 30 - صغرى 22).

- جنوب سيناء (عظمى 41 - صغرى 30).

- شمال الصعيد (عظمى 38 - صغرى 26).

- جنوب الصعيد (عظمى 44 - صغرى 30).



درجات الحرارة الأربعاء 19 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 38 - صغرى 25).

- السواحل الشمالية (عظمى 31 - صغرى 23).

- جنوب سيناء (عظمى 40 - صغرى 29).

- شمال الصعيد (عظمى 39 - صغرى 26).

- جنوب الصعيد (عظمى 44 - صغرى 30).



درجات الحرارة الخميس 20 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 38 - صغرى 26).

- السواحل الشمالية (عظمى 31 - صغرى 22).

- جنوب سيناء (عظمى 41 - صغرى 30).

- شمال الصعيد (عظمى 40 - صغرى 26).

- جنوب الصعيد (عظمى 44 - صغرى 30).



درجات الحرارة الجمعة 21 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 38 - صغرى 25).

- السواحل الشمالية (عظمى 32 - صغرى 22).

- جنوب سيناء (عظمى 41 - صغرى 30).

- شمال الصعيد (عظمى 40 - صغرى 28).

- جنوب الصعيد (عظمى 44 - صغرى 30).



درجات الحرارة السبت 22 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 38 - صغرى 25).

- السواحل الشمالية (عظمى 31 - صغرى 22).

- جنوب سيناء (عظمى 42 - صغرى 30).

- شمال الصعيد (عظمى 41 - صغرى 28).

- جنوب الصعيد (عظمى 44 - صغرى 30).