صور ترصد مشاهد من صلاة عيد الأَضحى بدول حول العالم



كتب- محمد أبو بكر:

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، صباح الأحد، عددًا من الصور ترصد مشاهد من صلاة العيد في مختلف دول العالم 2024.

يذكر أن اليوم الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤م شهد عدد من المحافظين ونوابهم صلاة عيد الأضحى المبارك ١٤٤٥هــ بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.