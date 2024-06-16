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هذا موعد انخفاض الحرارة.. تعرف على طقس هذا الأسبوع

12:04 ص الأحد 16 يونيو 2024
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار
  • عرض 10 صورة
    طقس حار

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كتب- حسن مرسي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 16 يونيو إلى الجمعة11 من الشهر نفسه، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: تسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن درجة الحرارة الصغرى اليوم للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من (26-39) درجة مئوية، تصل إلى (32-47) درجة مئوية في محافظات الصعيد.

وأكدت الهيئة أن انخفاض ملحوظ في درجات بقيمة من ٣ إلى ٤ درجات، على شمال البلاد وإلى القاهرة، خلال الأسبوع.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية
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هذا موعد انخفاض الحرارة.. تعرف على طقس هذا الأسبوع
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