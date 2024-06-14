وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء و شيخ الأزهر بعيد الأضحى

القاهرة - أ ش أ

بعث وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التنمية المحلية، في نص البرقية: «يطيب لى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامى بهذه المناسبة الدينية الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامة والعربية بالخير واليمن والبركات ».

وأضاف اللواء هشام آمنة: "شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة، وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة، أمل سيتحقق بإذن الله، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام".

كما هنأ وزير التنمية المحلية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التنمية المحلية في برقية التهنئة: «يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لكم بخالص اعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة، سائلين الله أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويعيدها عليكم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف: «وأن يجعل هذا العيد المبارك عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي».

كما بعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في البرقية: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لكم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة».

وتوجه بالدعاء إلى الله - المولى- عزل وجل- أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شيخ الأزهر وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يسدد خطاه وكلل بالنجاح مساعيه الحميدة ومجهوداته المخلصة ويوفقه دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي"... وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.