"البيطريين" تعلن عن موعد عقد المؤتمر التوظيفي الثاني ومعرض الأدوية - تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن إقامة لجنة الأدوية والشركات بالنقابة، لمعرض الأدوية بالتزامن مع المؤتمر التوظيفي الثاني للأعضاء، وذلك تحت رعاية النقابة العامة للأطباء البيطريين، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو المقبل.

وأضافت النقابة، في بيان صحفي: تدعو النقابة جميع الأطباء البيطريين لحضور المؤتمر والمعرض، علمًا بأن الدخول بدون مقابل، على أن يتم التسجيل للدخول من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، كما تدعو النقابة جميع شركات الأدوية، والمستحضرات البيطرية الداجنة والحيوانات الكبيرة والصغيرة والحيوانات الأليفة، والأمصال، واللقاحات، وإضافات الأعلاف والمكملات الغذائية، وشركات المستلزمات والأجهزة الطبية للمشاركة الفعالة.

وتابع البيان: على أن تدفع الشركات المشتركة في المعرض، قيمة رمزية قدرها 1000 جنيه، وإرسالها على كود "فوري" الخاص بالنقابة العامة لأطباء بيطريين مصر، برقم 7614، ويتم إرسال إيصال الدفع على رقم واتس أب 01120747888، على أن يكون مرفقا به لوجو الشركة، مؤكدة أن ذلك لحجز المكان الخاص بكل شركة، ومن المقرر إقامته في النادي النيل الاجتماعي للاطباء البيطريين.

واستكمل البيان: الأسبقية بالحجز للشركات و يغلق باب الحجز عند اكتمال العدد، وعلى جميع الأطباء البيطريين الراغبين في التوظيف إحضار السيرة الذاتية لتقديمها لشركة المناسبة.

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