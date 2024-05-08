عضو شعبة القصابين عن مبادرة كيلو اللحم بـ250 جنيها: وقيع

كتب- عمرو صالح:

كشف مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين حقيقة المبادرة التي أطلقها عدد من محلات الجزارة بمحافظة الجيزة وتحديدا منطقة البدرشين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ 250 جنيه للكيلو.

وقال وهبة في تصريحاته لمصراوي إن اللحوم التي تباع بأسعار منخفضة وتتراوح ما بين 200 : 250 جنيه هي لحوم "وقيع" وليست لحوم بلدية تتمتع بمواصفات جودة اللحم المعتادة موضحا بأن البعض من محلات الجزارة يعمدوا يشترون المواشي ذات المراحل العمرية المتقدمة أو التي تعاني من كسر في أحد أطرافها وبيعها بأسعار منخفضة مدعين أنها مبادرة منهم لمحاربة الغلاء.

ولفت وهبة إلى أن أسعار اللحوم بالأسواق تشهد حالة من الثبات منذ شهرين ويتراوح سعر الكيلو ما بين 350 :400 جنيه حسب كل منطقة موضحا أن هامش ربح الجزار من الكيلوا الواحد لا يتجاوز 7%.

وجاءت أسعار اللحوم اليوم بالأسواق على النحو التالي:

اللحم الجملي بسعر 270 إلى 340 جنيهًا للكيلو.

اللحم البتلو بسعر 350 إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار اللحم المفروم تتراوح بين 350 و 420 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو كباب الحلة 274 إلى 320 جنيهًا.

سعر الكبدة البلدي اليوم في الأسواق يتراوح بين 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو مسجلة بذلك تراجعا بنحو 80 جنيهًا عن أسعارها خلال الفترة الماضية.

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