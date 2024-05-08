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"أثر البرامج البيئية في رفع الوعي".. منى عراقي تحصل على رسالة الماجستير من جامعة عين شمس - صور

09:52 م الأربعاء 08 مايو 2024
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير
  • عرض 21 صورة
    منح الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير

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كتب- عمر صبري:

تصزير نادر نبيل

منحت كلية الدراسات البيئية بجا معة عين شمس، الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي درجة الماجستير عن رسالتها بعنوان " التحليل البيئي الاستراتيجي لأكثر البرامج البيئية في رفع الوعي والحد من المخاطر البيئية" دراسة ميدانية على الفضائيات المصرية.

ضمت لجنة الحكم الدكتور محمد صالح هاشم، نائبا، والدكتور حسن إسماعيل، رئيسا، والدكتورة نرمين أحمد سنجر مشرفا وعضوا، وذلك بكلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس.

وحصلت منى عراقي على رسالة الماجستير من قسم العلوم الاقتصادية والإدارية البيئية تحت إشراف الدكتورة نرمين أحمد سنجر، والدكتور علاء سرحان رئيس القسم.

أثر البرامج البيئية في رفع الوعي الإعلامية منى عبدالمنعم عراقي رسالة الماجستير من جامعة عين شمس منى عراقي تحصل على رسالة الماجستير
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