أتربة ورمال وتحذير للمواطنين.. الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع الحرارة لمدة 72 ساعة

بعد تطبيقه.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بداية من اليوم ولمدة 72 ساعة ارتفاعا في درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، تجعل درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي.

وأضافت غانم: يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ارتفاع الحرارة، حيث تسجل الحرارة على القاهرة البوم 31 درجة، وترتفع غدا لـ 36 درجة على القاهرة الكبرى.

وتابعت: "حالة الطقس خلال فترة الليل تكون باردة، حيث يوجد رياح تجعل هناك حالة من انخفاض درجة الحرارة في فترة المساء، و هذه الرياح ستكون من 30 لـ 35 كيلومترا.

وأكدت أن أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تكون على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، وسرعان ما تتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.

وأشارات إلى وجود رمال مثارة وأتربة على المناطق الغربية وتصل إلى المناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرة، محذرة المواطنين عدم التعرض للشمس غدًا الخميس نظرا لذروة ارتفاع الحرارة، وعلى مرضى الحساسية ارتداء الكمامات.