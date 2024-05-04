توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار وبرودة ونشاط رياح

كتب- محمد عبدالناصر:



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم على القاهرة 31 درجة وتظل على هذا المعدل خلال الـ3 أيام المقبلة.



وأضافت منار غانم، في تصريحات خاصة، أن حالة الطقس تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير على أغلب المحافظات، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.



وأوضحت أنه يسود طقس ربيعي خلال الفترة الحالية خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية بينما يكون الطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.



وتابعت: "تتراجع الحرارة على أغلب المناطق بعد غياب أشعة الشمس وحتى الصباح الباكر، لتكون درجات الحرارة 18 درجة ويكون الطقس بارد".



وأكدت أن أبرز الظواهر الجوية بداية من اليوم نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد، وتعمل على تلطيف الأجواء بشكل كبير ويساعد على شعورنا بالبرودة خلال فترة الليل.



وحذرت من الشبورة المائية التي تؤثر بشكل كبير على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حيث تؤدي إلى انخفاض بالرؤية الأفقية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.



وأشارت إلى أن من المتوقع أن تتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



