"الأرصاد": رمال وأتربة على هذه المناطق الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من خلال صور الأقمار الصناعية، فإن حالة الطقس تتأثر خلال الساعات القادمة، برمال وأتربة على جنوب البلاد؛ بسبب نشاط الرياح الشمالية التي تؤثر على معظم الأنحاء.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيان، اليوم الجمعة، أن الأتربة تظهر على أقصى جنوب البلاد في مناطق "أسوان، وأبوسمبل، وأبو سمبل، وبحيرة ناصر".

وأكدت "الهيئة"، أن الأجواء تظل مستقرة على جميع الأنحاء.

ويسود حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، طقس حار خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

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