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"نقل البرلمان" توافق على طرح خطوط نقل جماعي بجنوب الجيزة

09:00 م الأربعاء 29 مايو 2024

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

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نشأت علي:

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة المقدمه من النواب أسماء سعد الجمال، أحمد نويصر، عمرو عكاشة، نادر الخبيري، عماد الدرجلي، حسام عاشور، شحاته ابو زيد، حازم عويان، صلاح أبو هميلة، عمرو كمال أبو حامد، بشان نقص وسائل النقل الجماعي بجنوب الجيزة وذلك بحضور المهندس سيد متولي رئيس جهاز النقل البري الداخلي.

وتم الانتهاء والموافقة على طرح ١٠٠/ خط أتوبيس نقل جماعي لربط مراكز جنوب الجيزة بالعاصمه أيضا لخدمه الطلاب أهالي مراكز الصف ،اطفيح، العياط، البدرشين، الحوامدية، أبو النمرس.

ومن جانبه قال رئيس جهاز النقل البري الداخلي المهندس سيد متولي إنه سيتم توفير شركات للنقل وتوفير أتوبيسات نقل جماعي لربط مراكز الجيزة بالعاصمى وسيتم الطرح خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه سيتم عقد اجتماع الأيام القادمى بمقر لجنة النقل والمواصلات، لحل مشكله اتوبيسات النقل الجماعي نهائيا.

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