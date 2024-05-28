إعلان

BBC

انخفاض كبير في الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

08:01 ص الثلاثاء 28 مايو 2024
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل الموافق 2 يونيو.

وأكدت الهيئة أنه يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بقين تصل لـ 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت: "الطقس سيكون معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

وأضافت الهيئة يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، كما يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي:

365

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سمير فرج: لجنة مصرية إسرائيلية للتحقيق في حادثة إطلاق النار بالشريط الحدودي برفح -(فيديو)

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يصل بكين فى زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية