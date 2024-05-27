طقس 6 أيام.. تغير جوي حتى الأحد المقبل وأمطار رعدية غدًا

كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية، خلال الـ 6 أيام المقبلة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 وحتى يوم الأحد 2 يونيو 2024، يوجد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ويوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، كما توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس من الأربعاء 29 مايو إلى الأحد 2 يونيو، يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف المناطق حتى الأحد المقبل، على النحو التالي: