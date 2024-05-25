الصحة توقع بروتوكول تعاون مع إدارة النظم والمعلومات بالقوات المسلحة

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني وتطبيقي شامل بين مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، وإدارة نظم والمعلومات بالقوات المسلحة، وذلك في ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول اللواء أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، واللواء مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الدفاع.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية للكوادر التخصصية لدى الطرفين، وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل في المجالات العلمية والفنية والتطبيقية، مع الاستفادة بالمكتبات العلمية والبيانات ذات الصلة بمجالات التعاون المتوفرة في وزارة الصحة.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن البروتوكول ينص على التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتقديم الاستشارات الهندسية والتخصصية في المجالات الهندسية والفنية والتخصصية، وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية للكوادر من الطرفين.

وأوضح "عبد الغفار"، أن البروتوكول يسعى إلى تحقيق التكامل بين الهيئات والجهات المختلفة، من خلال تبادل الزيارات العلمية الفنية التخصصية بين طرفي البروتوكول، بالإضافة إلى ربط خدمات وزارة الصحة والسكان، ببعضها من خلال برنامج إلكتروني موحد.