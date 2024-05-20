"الأوقاف" تهنئ رئيس الإدارة الاستراتيجية بالوزارة لحصولها على الدكتوراة



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأت وزارة الأوقاف، الدكتورة سمر إبراهيم محمود عالي حسني رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالديوان العام لحصولها على درجة الدكتوراة من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة عن موضوع : "دور الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة الأزمات".

وتمنت وزارة الأوقاف والمكتب الإعلامي بالوزارة دوام التوفيق، للدكتورة سمر ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

وتولت الدكتور سمر ابراهيم عدة مناصب بديوان عام وزارة الأوقاف من أبرزها "مدير عام شئون البر، ومدير عام خدمة المواطنين" قبل أن تتولى مؤخرا رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وتعد من أكفأ القيادات النسائية الشابة بالوزارة.

وبلغ عدد السيدات اللاتي يعملن في منصب وكيل وزارة بالأوقاف أو مدير عام إلى 17، ضمن خطة الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة.