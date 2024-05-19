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BBC

أجواء حارة والقاهرة 41 درجة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين

08:20 م الأحد 19 مايو 2024
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    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار
  • عرض 13 صورة
    طقس حار

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح مساء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة أن الحرارة ستسجل على القاهرة غدا 41 درجة صباحا و28 درجة مساء، بينما تصل على المناطق الجنوبية 44 درجة.

وجاءت تفاصيل الطقس على النحو التالي:

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد القاهرة الكبرى السواحل الشمالية
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