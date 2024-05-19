كورونا والحروب.. رئيس "الرقابة الصحية" يكشف تحديات واجهت التأمين الصحي الشامل

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن هناك عددًا من النجاحات والتحديات التي شهدتها تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح "طه" أن هذه المرحلة بدأت في 6 محافظات تعد الأقل كثافة سكانية، حيث بدأت في محافظة بورسعيد كنموذج للتطبيق في باقي المحافظات، ثم تبعها تطبيق المنظومة في محافظات "الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر والسويس وأسوان".

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل "إنجازات تحققت ودروس مستفادة" بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية.

وأشار "طه" إلى أن هناك عدد من التحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تسببت في تأخير التطبيق لبعض الوقت، وعلى رأسها جائحة كورونا، ثم تبعتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه رغم كل هذه التحديات فكان هناك إصرار على التطبيق بمحافظات المرحلة الأولى من المنظومة.

وأوضح أن الحرب على غزة جاءت أيضا من ضمن التحديات التي تواجه المنظومة، خاصة مع إيلاء اهتمام كبير باستقبال الكثير من المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، معتبرا أن مصر قامت بدور بطولي في هذا الإطار.

وأشار لوجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين صحة جميع المواطنين داخل مصر من خلال تغطية صحية تأمينية شاملة تضمن وصول جميع الخدمات الصحية في لمختلف المواطنين في إطار من العدالة والجودة.