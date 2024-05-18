طقس شديد الحرارة.. الأرصاد: الحرارة الآن 44 على هذه المناطق

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد

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كتب- محمد عبدالناصر:



قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد موجة شديدة الحرارة على الأنحاء كافة، حيث يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 37: 40 درجة.



وأضافت "الهيئة"، يوجد نشاط للرياح على مختلف المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



ونصحت هيئة الأرصاد، الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة الحارة.



وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة الآن على القاهرة 34 درجة والمناطق الجنوبية 44 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة.



وتابعت الهيئة: يوجد اضطراب اليوم في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ويصل ارتفاع الموج إلى (2-3) متر.

