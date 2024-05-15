وزير الري: ٩٧.٦٩ ٪ نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير ٢٠٢١ حتى أبريل ٢٠٢٤ -تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري؛ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأشار سويلم إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إتاحة وتعزيز الآليات التي تحقق التواصل الدائم مع المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة؛ خاصة مع مجهودات الدولة المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تلقي شكاوى المواطنين وفحصها على الطبيعة والعمل على إزالة أسبابها من خلال الإدارات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات وطبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٤، بلغت (٩٧.٦٩ ٪)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٨٢٧) شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل ٢٠٢٤.

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة دمياط لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن التضرر من تراكم القمامة بمصرف فارسكو؛ حيث قامت الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية بالمعاينة وتطهير سحارة فارسكور عند موقع الشكوى.

ووجهت أجهزة الري المعنية في محافظة البحيرة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة أمام قنطرة بكوبري قرية كفر عوانة كفر عوانة على ترعة ساحل مرقص بمدينة إيتاي البارود، حيث قامت الإدارة المختصة بمعاينة موقع الشكوى وإزالة كل المخلفات أمام القنطرة.

ووجهت أجهزة مصلحة الري المعنية بمحافظة سوهاج، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ تشير إلى التضرر من نقص مياه الري نتيجة إلقاء مخلفات بترعة أولاد خلف بنجع الموازن بمركز دار السلام، وعلى الفور قامت الإدارة المختصة بالمعاينة على الطبيعة وإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.

ووجهت أجهزة الصرف المعنية بمحافظة كفرالشيخ بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من حالة شبكة الصرف المغطى، حيث تمت المعاينة بمعرفة إدارة صرف غرب كفر الشيخ وتبين أن المجمع موضوع الشكوى هو مجمع رقم ٢٢ أيمن مصرف المندورة ضمن منطقة العجوزين، وقامت الإدارة بعمل الصيانه اللازمة للمجمع ذاتيًّا بمعدات الهيئة، والمجمع حاليًّا يعمل بحالة جيدة.