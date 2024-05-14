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صحة النواب تصدر توصيات مهمة بشأن "طوارئ الحوادث" والعلاج على نفقة الدولة

10:04 م الثلاثاء 14 مايو 2024

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

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كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن إلزام وزارة الصحة بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، وتضمنت توصيات اللجنة أهمية التنبية على الجهات المعنية بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.

وأشار حاتم في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة عززت توصياتها بنص اللائحة رقم 75 لسنة 2024 باعتبارها لائحة استرشادية لاسترداد مقابل الخدمات الصحية من قبل التأمين الصحي ونفقة الدولة؛ مؤكدا أن حق المواطن في الصحة ليس رفاهية بل هو حق دستوري.

وأوضح أنه النسبة للخدمات أو التدخلات الطبية التي تكون خارج تغطية نفقة الدولة سيتم دفعها من صندوق المستشفى بموجب قرار من مجلس إدارة المستشفى، لافتا إلى أن الحالات المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الدم والصدر والقلب سيتم صدور قرار صرف العلاج على نفقة التأمين الصحي أو نفقة الدولة، فضلا عن الحالات الحادة.

وأكد أنه سيتم صرف الدواء اللازم على ألا يزيد عن 3 أصناف من الأدوية الأساسية المحدثة من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان وفقا لكل حالة وقرار الطبيب الأخصائي، شريطة ألا تحتوي على مكملات غذائية أو فيتامينات.

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علاج على نفقة الدولة طوارئ الحوادث صحة النواب
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