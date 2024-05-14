أستاذ علوم سياسية: مزاعم إسرائيل بشأن غلق مصر لمعبر رفح "كاذبة"



كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ ما أعلنته إسرائيل بشأن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح، هو بيان سياسي كاذب، فالكل يعلم طبيعة الدور الإسرائيلي وحقيقة الدور المصري على الأرض، سواء فيما يخص المعبر أو ما يجري في أرض غزة من سياسات إجرامية تقوم بها قوات الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن محاولات إدخال مصر في هذه الدائرة الكاذبة هو شيء عبثي، فالمعبر الآن عليه قوى إسرائيلية من الجانب الفلسطيني، ومصر أعلنت مسبقًا أنها لن تسمح بتواجد إسرائيل في المعبر.

وتابع: "لماذا التصميم على إدارة معبر رفح وغلق المعبر من الجانب الآخر؟.. هناك اتفاقية معابر دولية يمكن أن تقوم بدورها في هذا التوقف، لكن الفكرة الشيطانية الإسرائيلية هو أن نغلق المعبر ونحتله إلى حين انتهاء الترتيبات الأمنية، وحتى أن تحسم أمرها وتحاول تلوين الحقائق حول طبيعة الدور المصري".

واستطرد: "كل هذه المزاعم للتشويش على الدور المصري لإدخال المساعدات، وإسرائيل لا تريد التجاوب مع الطرح المصري ولا تريد أن تتعامل بمنطلق واحد فهي ماضية في العمل العسكري".

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