بعد افتتاح الرئيس.. 13 صورة تظهر محاصيل مشروع مستقبل مصر

كتب- محمد سامي:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

وينشر مصراوي عددا من الصور لمشروع مستقبل.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالإعلان عن تكلفة مشروع ضمن مشروعات الري للوزارة.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، اليوم الاثنين: يا دكتور هاني، قول الفلوس اللي دفعتهم، عشان نستفيد من 7.5 مليون متر مكعب، دفعتوا كام؟، قول يا دكتور رقم محدش ينساه.

وتابع الرئيس السيسي: الرقم 190 مليار جنيه، المصريين وسواء رأي عام أو مفكرين، يقولك وديتوا الفلوس فين؟ مكنش عندي خيارات تانية، نسيب بلدنا كده وتخرب، لأ ننفق إنفاق عالي جدا في سبيل إن الدولة تعيش، طب رشيد ومآخذ رشيد كام؟ الدكتور شاكر عايز لمحطات الكهرباء 50 مليار جنيه للمحولات بتاعتهم.