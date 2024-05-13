السيسي: "زنقت نفسي وزنقت البلد عشان نعمل دولة"

محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر الزراعي، إنه حريص على بناء الدولة بالشكل الصحيح.

وأضاف السيسي: "الناس بتقول انت زنقت نفسك!.. زنقت نفسي أه.. زنقت الدولة أه.. بس عشان نعمل دولة واللى بيتعمل ده آثاره بتبان يوم عن يوم وبتعود للدولة".

وتابع الرئيس: "شوف مسجد السيدة زينب والحسين يتكلفوا كام؟.. أنا لما أرفع كفاءة مسجد مش بدهنه من الخارج وخلاص، لأ.. ده بيت ربنا لازم يتعمل أحسن حاجة".

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية وأسباب التوسع في نظام الصوب الزراعية في الفترة الحالية.

وقال السيسي، إن الصوب الزراعية لا تنتج جميع المنتجات الزراعية ورغم ذلك يتم التوسع فيها لأنها تساعد في توفير الدولار.

وأضاف الرئيس: ليه بتتوسع في الصوب الزراعية رغم أنها مش بتنتج كل حاجة، عشان بتطلع زراعات أقدر أبيعها بتجيب دولارات وأقدر أستورد بيها قمح، ده نقاش نتكلم فيه.

وتابع الرئيس السيسي: بقول للمستثمرين امتى هتبقى مستعد تخش في مشروعات التكلفة بتاعة بنيتها غالية شوية، بس شاركني في الحرص على المياه.