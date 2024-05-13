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طقس اليوم الإثنين.. الأرصاد: رياح وأمطار على هذه المناطق

04:16 ص الإثنين 13 مايو 2024

رياح

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كتب-محمد فتحي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس حارا نهارا على معظم المناطق، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للبرودة في الليل على شمال البلاد.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الإثنين، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإن هناك توقعات باضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، إذ أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/س وترتفع أمواج البحر إلى مترين ونصف المتر.

كما تتوقع الأرصاد وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة، أن تكون الرياح نشطة على معظم المناطق، مما قد يؤدي إلى تشكل عواصف رملية وأتربة في بعض مناطق جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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